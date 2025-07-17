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الشرق الأوسط

دمشق تتهم مجموعات خارجة عن القانون بارتكاب مجازر في السويداء

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البيان

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن مجموعات خارجة عن القانون قامت بالاعتداء على حي المقوس في محافظة السويداء، وارتكاب مجازر وانتهاكات بحق المدنيين.

وذكرت مصادر محلية أن تلك المجموعات هاجمت الحي، وارتكبت مجازر بحق النساء والأطفال، ونفذت تصفيات ميدانية وانتهاكات بحق أبناء المنطقة من العشائر والبدو، مشيراً إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا"

وأضافت المصادر: إنه ومنذ ساعات الصباح تم تسجيل حركة نزوح وتهجير قسري لعشائر البدو في ريف السويداء، وسط تهديدات من قبل مجموعات خارجة عن القانون باستهدافهم.