حكمت الهجري: نرفض الفتنة والحل في الحكمة وليس بالسلاح

أكد الزعيم الروحي للموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري اليوم الخميس أن "من يقوم بأعمال التخريب أو التحريض لا يمثل إلا نفسه"، مجدداً التزامه بوحدة الصف ورفض الفتنة والعمل مع العقلاء والشرفاء لصون الكرامة وفتح أبواب الحل بالحكمة لا بالسلاح

وتوجه الهجري بكلمة جاء فيها: "إلى أبنائنا الكرام، نحن أبناء هذه الأرض نؤمن بأدبيات وأخلاقيات العيش المشترك، وسنبقى ملتزمين بروح التسامح رغم الاعتداءات المؤلمة التي طالت أبناء طائفتنا في الساعات الماضية".

وأضاف الهجري: "إننا لسنا طائفيين، ولم نكن يوما دعاة فرقة أو فتنة، وهذه ليست رسالة جديدة، بل تذكير بتاريخ عريق من الشراكة الوطنية والالتزام بالأدب والمروءة في التعامل مع كل مكونات المجتمع من عشائر والمكونات الأخرى".

وقال: "نجدد التزامنا بوحدة الصف ورفض الفتنة والعمل مع العقلاء والشرفاء في هذا الوطن على وأد الفوضى وصون الكرامة وفتح أبواب الحل بالحكمة لا بالسلاح".