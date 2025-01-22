سوريا.. منع الرسم على الجدران في اللاذقية

قررت السلطات السورية اليوم الأربعاء، منع الطلاء و الرسم ‏على الجدران والممتلكات العامة في مدينة اللاذقية بشمال غرب البلاد.

وقال مجلس مدينة اللاذقية ، في تعميم اليوم أوردته الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) : ‌‏"يمنع منعاً باتاً على جميع الأهالي وأصحاب الفعاليات في مدينة اللاذقية القيام ‏بأي طلاء أو رسم على الجدران بأي شكل من الأشكال، سواء كان ذلك في ‏الأحياء السكنية أو المناطق العامة".‏

ونص التعميم على أنه في حال وجود أي اقتراحات أو مبادرات لتزيين أو ‏تحسين الأماكن العامة، يرجى التنسيق مع مجلس المدينة للحصول على ‏الموافقات اللازمة.‏

وأشار التعميم إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما ‏يشمل فرض الغرامات المناسبة أو إحالتهم إلى الجهات القضائية وفقاً للقوانين ‏النافذة.