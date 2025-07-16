التوصل لوقف إطلاق نار جديد في السويداء

أعلنت وزارة الداخلية السورية "الاربعاء" التوصل لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار في السويداء بعد يوم واحد من إعلان مشابه، فيما سجلت اشتباكات متقطعة غداة دخول القوات الحكومية هذه المدينة ذات الغالبية الدرزية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الداخلية "التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء ونشر حواجز أمنية في

وقال الزعيم الديني للدروز في سوريا الشيخ يوسف جربوع في شريط فيديو بثته وسائل إعلام رسمية اليوم "الأربعاء" إن دروز سوريا توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحكومة السورية في السويداء يدخل حيز التنفيذ على الفور.