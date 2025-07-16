أول تعليق من أمريكا حول أحداث السويداء بسوريا





دعا سفير واشنطن لدى تركيا اليوم الأربعاء إلى التراجع خطوة للوراء والتفاوض من أجل وقف إطلاق النار بمدينة السويداء السورية، وندد بالعنف ضد المدنيين.

وكتب السفير توم بيريك على إكس "نندد بشدة بالعنف ضد المدنيين في السويداء. نقطة توقف. على جميع الأطراف التراجع خطوة للوراء والانخراط في حوار هادف يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، ويجب محاسبة الجناة".

من جهة أخرى استهدفت غارة اسرائيلية جديدة مبنى الأركان العسكري في دمشق وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي، بعد ساعات من إعلان الجيش الاسرائيلي عن استهداف المبنى نفسه في العاصمة.

وأورد التلفزيون السوري الرسمي عبر تلغرام "عدوان لطيران الاحتلال الإسرائيلي قرب مبنى رئاسة الأركان في ساحة الأمويين بدمشق". وسمع صحافيو فرانس برس دوي انفجار قوي تردّد صداه في معظم أنحاء العاصمة، بعد وقت قصير من غارة أولى استهدفت المبنى ذاته الذي يضم وزارة الدفاع.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن "القلق" الأربعاء إزاء الاشتباكات في سوريا، داعيا "الأطراف كافة" إلى حماية المدنيين "بلا أيّ تمييز".

كما دعا التكتّل في بيانه إلى "احترام" سيادة سوريا "في ظلّ تزايد الضربات الإسرائيلية للأراضي السورية".