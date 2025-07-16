البرلمان العربي يٌدين التصعيد الإسرائيلي المتكرر على الأراضي اللبنانية و السورية

أعرب البرلمان العربي عن بالغ إدانته واستنكاره للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، والتي تعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي، وتهديدًا خطيرًا لسيادة الدول واستقرار المنطقة برمتها.

وشدد البرلمان العربي، على أن استمرار هذه الاعتداءات المرفوضة ستزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وتأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض الأمر الواقع بقوة السلاح، في تجاهل تام للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وأكد البرلمان العربي دعمه الكامل والتام للجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية في الحفاظ على سيادتهما ووحدة أراضيهما وسلامة مواطنيهم، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفوري لوضع حد لهذا التصعيد الخطير، مجددًا موقفه الثابت والرافض لأي ممارسات تمس سيادة الدول العربية، ومؤكدًا في الوقت ذاته أن الأمن الإقليمي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الالتزام الكامل بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.