سوريا: أول تغيير في الحكومة الجديدة.. علي كدة وزيراً للداخلية

ذكرت وسائل إعلام رسمية في سوريا اليوم الأحد إن الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع عينت علي كدة وزيرا للداخلية وكلفت محمد عبد الرحمن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية سابقا بمهام محافظ إدلب.

وقال تلفزيون سوريا الرسمي إن كدة (52 عاما) انشق عن نظام الأسد في 2012 بعد اعتقاله بسبب مواقفه.

وأضاف أنه سبق وتولى منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الإدارية والعلاقات العامة في حكومة الإنقاذ وتولى لاحقا منصب رئيس هذه الحكومة.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن كدة من مواليد محافظة إدلب عام 1973، وحصل على شهادة في الهندسة العسكرية عام 1997، ثم شهادة في الهندسة الكهربائية عام 2003، وأوفد في بعثة تعليمية إلى الصين.

ولم ترد تقارير عن أسباب نقل عبد الرحمن لإدارة محافظة إدلب بعد توليه منصب وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية الشهر الماضي.