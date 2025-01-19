الجامعة العربية تعمل لوجود سوري في اجتماعاتها المقبلة

زار وفد من الجامعة العربية برئاسة حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة، أمس، سوريا لأول مرة منذ سقوط نظام الرئيس السابق، بشار الأسد، والتقى خلالها قائد الإدارة الحالية، أحمد الشرع، ووزير الخارجية، أسعد الشيباني.

وأعلن زكي في ختام الزيارة أن الجامعة تعمل لتكون سوريا في الاجتماعات المقبلة للجامعة.

وقال الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع حسام زكي، إن سوريا تتطلع لتعزيز العمل المشترك مع أعضاء الجامعة العربية في مختلف المجالات، كما تتطلع لعودتها إلى مقعدها في الجامعة وحضورها جميع الفعاليات لتمثل صوت الشعب السوري الحر، مثمناً التزام الدول العربية الثابت بوحدة الأراضي السورية.

وأضاف أن الإدارة السورية الجديدة تسعى بكل السبل لتوفير بيئة مناسبة لعودة جميع السوريين، وتوفير كل ما يحتاجونه حتى يعيشوا حياة كريمة في بلدهم سوريا.

ودعا الدول العربية للمساهمة في إعادة الإعمار خاصة في مجال الطاقة والبنية التحتية، مشيراً إلى الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات أمام الاستثمارات العربية، بما يسهم في بناء الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للشعب السوري.

وجدد الشيباني مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النظر بالعقوبات المفروضة على سوريا.

وقال حسام زكي، إن اجتماعاته مع القيادة السورية الجديدة تناولت جميع المسائل.

وأضاف أنه يجري العمل مع الأعضاء لتكون سوريا موجودة في الاجتماعات المقبلة.

وأوضح أن عضوية سوريا في الجامعة العربية سارية بعد رفع تجميدها منذ عام 2023.