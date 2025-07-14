إسرائيل تدخل على خط المواجهات في جنوب سوريا

دخلت إسرائيل مجدداً على خط المواجهات بين قبائل بدوية مسلحة ومسلحين دروز في جنوب سوريا، بدعوى عدم السماح بوجود تهديدات بالقرب منها، أو بما تسميه المساس بالدروز.

وقد سبق لأبناء الطائفة الدرزية أن عبروا سابقاً بالتصريحات والتظاهرات عن رفضهم أية حماية مزعومة من جانب إسرائيل، وأن الأصوات التي أبدت تأييداً للتدخلات الإسرائيلية فردية ولا تعبر عن مواقف الطائفة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الضربات التي نفذها الجيش في جنوب سوريا «تحذير واضح للنظام السوري» لعدم استهداف الدروز.

وقال كاتس عبر حسابه على منصة إكس «الضربات الإسرائيلية كانت رسالة وتحذيراً واضحاً للنظام السوري، لن نسمح بالإساءة للدروز في سوريا، إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي».

وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن الدبابات التي تم استهدافها في جنوب سوريا تم رصدها وهي تتحرك باتجاه مدينة السويداء، وإن الهجوم تم تنفيذه لعرقلة وصول الدبابات إلى تلك المنطقة.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن «وجود هذه الدبابات في جنوب سوريا يمكن أن يشكل تهديداً لإسرائيل»، مضيفاً «لن يسمح الجيش الإسرائيلي بوجود تهديد عسكري في جنوب سوريا وسيعمل على منعه»، وفقاً لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.

وسيطرت القوات الحكومية السورية معززة بدبابات وآليات ومئات المقاتلين، على قرية المزرعة الواقعة عند مشارف السويداء، في ضوء المعارك المتواصلة في المنطقة منذ الأحد بين مسلحين من الدروز وعشائر من البدو، وأسفرت عن مقتل العشرات. وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا للتلفزيون الرسمي إن «قوات الجيش والأمن الداخلي اقتربت من مركز محافظة السويداء».

وقتل 89 شخصاً في الاشتباكات، بحسب حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي قال إن القتلى هم 46 مقاتلاً درزياً وأربعة مدنيين من السويداء، و18 مقاتلاً من البدو، و14 من قوات الأمن، وسبعة أشخاص مجهولي الهوية بلباس عسكري.

دعوة للتهدئة

ودعا مشايخ الطائفة الدرزية إلى التهدئة فيما طالب الشيخ حكمت الهجري أحد أبرز رؤساء الطائفة «بالحماية الدولية» بشكل عاجل، رافضاً «بشكل قاطع دخول» قوات الأمن العام الحكومية إلى السويداء.

ودعت وزارة الخارجية السورية في بيان «كافة الأطراف المحلية إلى تحكيم العقل والتوقف الفوري عن أعمال العنف وتسليم السلاح غير المشروع» مُجددة دعوتها لجميع الدول والمنظمات إلى «احترام سيادة الجمهورية العربية السورية، والامتناع عن دعم أي حركات منفردة انفصالية».

ودعا وزير الدفاع مرهف أبو قصرة في منشور له على منصة إكس، الجيش السوري إلى حماية المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة مؤكداً أن «كل تقصير يسجل وكل تهاون يحاسب».