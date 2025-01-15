أردوغان: على جميع الدول رفع أياديها عن سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن على جميع الدول "رفع أياديها" عن سوريا، مشيرا إلى أن تركيا قادرة على سحق كل المنظمات الإرهابية.

وأوضح أردوغان "يجب على الجميع أن يرفعوا أيديهم عن المنطقة ونحن قادرون مع إخواننا السوريين على سحق "داعش" و"واي بي جي" وغيرها من التنظيمات الإرهابية بوقت قصير".

وأشار إلى أن "لا يمكننا أن ننظر بمنظار غربي إلى دولة مجاورة (سوريا) تربطنا بها علاقات أخوية منذ قرون وحدود بطول 911 كيلومترا".

وحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء جميع الدول على "رفع أياديها" عن سوريا وقال إن أنقرة قادرة على سحق كل التنظيمات الإرهابية هناك.

وأضاف أردوغان في كلمة بالبرلمان أن مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية يمثلون أكبر مشكلة في سوريا الآن بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، وأضاف أن الجماعة لن تتمكن من الإفلات من نهايتها المحتومة ما لم تلق سلاحها.