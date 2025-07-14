سوريا.. إخماد حرائق اللاذقية واشتعال مواجهات السويداء

ما إن أعلنت السلطات السورية عن الوصول إلى مرحلة مبشرة في إخماد حرائق الغابات في اللاذقية، حتى اندلعت مواجهات في السويداء أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى.

وأكد قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا السورية، العميد شاهد جبر عمران، أن قوات الأمن انتشرت في ريف المحافظة الشرقي، أمس، إثر المواجهات التي تشهدها محافظة السويداء بين مسلحين من المحافظة ومسلحين من عشائر البدو.

وقال عمران لوكالة الأنباء السورية (سانا) إنه «انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وبتوجيه من القيادة المختصة، باشرت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا تنفيذ انتشار أمني منظم على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي درعا والسويداء، وذلك استجابة للتطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق محافظة السويداء نتيجة الخلافات التي طرأت هناك، وما رافقها من خسائر بشرية ومادية».

وشهد حي المقوس في محافظة السويداء مواجهات سقط خلالها 18 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً، واتجه مقاتلو العشائر في محافظة درعا لمؤازرة أبناء قبائل البدو في محافظة السويداء.

وبدأت الاشتباكات إثر حادثة سلب وقعت على طريق دمشق استهدفت أحد تجار المدينة، بحسب «السويداء 24»، وامتدت لعمليات خطف متبادلة داخل المحافظة قبل أن يتطور الوضع إلى اشتباكات مسلحة وقصف.

ودعا محافظ السويداء مصطفى البكور إلى «ضبط النفس والاستجابة لتحكيم العقل والحوار». وأضاف: «نثمن الجهود المبذولة من الجهات المحلية والعشائرية لاحتواء التوتر، ونؤكد أن الدولة لن تتهاون في حماية المواطنين السوريين».

إسرائيل جنوباً

في الجنوب السوري، وليس بعيداً عن السويداء ودرعا، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته داهمت منشآت عسكرية تابعة للنظام السوري السابق، وعثرت على كميات كبيرة من الأسلحة. وقال إن عناصر الاحتياط في اللواء الإقليمي الجبلي الـ810 المتمركزين في قمة جبل الشيخ، داهمت، خلال الأسبوع الماضي، عدداً من «المقار الرئيسية» التابعة للقوات الخاصة في نظام بشار الأسد السابق، وفقاً لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف الجيش أن القوات عثرت في تلك المواقع على أكثر من ثلاثة أطنان من الأسلحة، منها ألغام مضادة للدبابات وعبوات ناسفة وصواريخ. وأشار إلى أن عملياته في المنطقة تهدف إلى منع تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان.

ويتمركز الجيش الإسرائيلي في تسعة مواقع داخل جنوبي سوريا منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي، أغلبها داخل منطقة عازلة تراقبها الأمم المتحدة على الحدود بين الجانبين.

وتعمل القوات الإسرائيلية في مناطق تمتد لمسافة تصل إلى نحو 15 كيلومتراً داخل الأراضي السورية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن عملية ليل السادس من الشهر الجاري أسفرت عن اعتقال خلية، بدعوى أنها من العناصر التي قام فيلق القدس الإيراني بتفعيلها بجنوبي سوريا.