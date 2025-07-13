لقاء مباشر سوري إسرائيلي في باكو

أفاد مصدر دبلوماسي في دمشق، أمس، بأن لقاء مباشراً سوف يجمع مسؤولين سوريين وإسرائيليين في باكو على هامش زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أذربيجان.

ووصل الشرع، أمس، إلى باكو في زيارة رسمية، حيث التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. وذكرت أذربيجان أنها ستبدأ تصدير الغاز إلى سوريا عبر تركيا.

وقال المصدر: «سيكون هناك لقاء بين مسؤول سوري ومسؤول إسرائيلي على هامش الزيارة التي يجريها الشرع إلى باكو»، مشيراً إلى أن الشرع لن يشارك فيه.

وذكر أن المحادثات سوف تتمحور حول «الوجود الإسرائيلي العسكري المستحدث في سوريا».