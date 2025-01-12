الأردن تسمح لسوريين بدخول أراضيها دون موافقة مسبقة.. فمن هم؟

تسهيلاً على السوريين في العودة إلى بلادهم سمحت المملكة الأردنية الهاشمية لسوريين بالدخول لأراضيها من دون موافقة مسبقة.

وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن القرار الجديد اليوم وفق موقع "عمون" حيث صرح مصدر في وزارة الداخلية الأردنية، إنه قد تقرر السماح للمواطنين السوريين المقيمين في الدول الأوروبية ودول الأميركيتين ‏الشمالية والجنوبية واستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية ودول ‏مجلس التعاون الخليجي بالدخول الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية دون الحصول على موافقات مسبقة شريطة حيازتهم على إقامات سارية المفعول لمدة لا تقل عن أربعة أشهر في الدول القادمين منها وذلك تسهيلاً على الأشقاء السوريين المقيمين في تلك الدول للعودة الى بلادهم.

وبلغ عدد اللاجئين السوريين المغادرين من داخل المخيمات في الأردن إلى سوريا 1053 لاجئاً بمغادرة طوعية، وفقاً لوزارة الداخلية الأردنية.

وأشارت الداخلية الأردنية، السبت، إلى أن عدد المغادرين من اللاجئين السوريين من خارج المخيمات بلغ 10262 لاجئاً، فيما بلغ العدد الكلي للمغادرين من اللاجئين السوريين عبر مركز حدود جابر 11315 لاجئاً، ووصل العدد الكلي للمغادرين السوريين من اللاجئين وغير اللاجئين عبر معبر جابر 52406 منهم سوريون قادمون من دول أخرى.

من جهة أخرى أعلن رئيس غرفة تجارة عمّان، خليل الحاج توفيق، السبت، عن توحيد الرسوم الجمركية بين جميع المعابر الحدودية السورية، مشيرًا إلى أن الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل حركة التجارة بين الأردن وسوريا.

وأوضح الحاج توفيق أن الرسوم الجمركية المعدلة ستُعمم رسميًا على كافة المعابر الحدودية السورية اعتبارًا من اليوم ، مما يضمن تطبيق نظام موحد في التعامل مع البضائع المستوردة والمصدرة عبر هذه النقاط.

وأضاف أن هذا التحديث يأتي في سياق تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتسهيل عمليات النقل والتجارة بما يخدم مصلحة القطاعات التجارية والاقتصادية في المنطقة.