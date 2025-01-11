الشرع: سوريا ستقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين

أكد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، اليوم السبت، أن دمشق ستقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين.

وقال الشرع ، في مؤتمر صحفي عقد في قصر الشعب مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي: " إننا نبحث مع لبنان قضايا كثيرة أبرزها ضبط الحدود ، ستكون علاقاتنا مع لبنان استراتيجية وطويلة الأمد وستبنى على أساسات سليمة".

وأضاف :"نطلب من الشعبين السوري واللبناني فرصة لمعالجة مشكلات الماضي، وسنكون على مسافة واحدة من الجميع في لبنان ومن المبكر الحديث عن ترسيم الحدود مع لبنان حاليا ".

وشدد الشرع على أولوية إدارته في "ترتيب الوضع الداخلي وضبط حالة الأمن وحصر السلاح بيد الدولة".

بدوره ، قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي " بحثت مع الشرع العلاقات بين بلدينا والتحديات التي تواجه المنطقة، ولمست لديه استعداداً لمعالجة ملف اللاجئين السوريين".

وأكد ميقاتي أن مراجعة ملف اللاجئين السوريين بلبنان من مصلحة البلدين لأنه "يضغط علينا وقد تفهم الشرع أهمية الأمر".

وشدد ميقاتي على دعم لبنان لتطلعات الشعب السوري ، مضيفاً "طالما كانت سوريا بخير فإن لبنان بخير" .

وشدد على ضرورة ضبط الوضع على الحدود مع سوريا لمنع أي عمليات تهريب، مؤكدا أن "العلاقات المبنية على حسن الجوار واحترام السيادة هي الاساس للعلاقات بين البلدين ".

وكان الشرع عقد اجتماعا، اليوم، في دمشق مع ميقاتي الذي يزور سوريا لأول مرة منذ 14 عاماً .

وأشار المكتب الإعلامي لميقاتي إلى أن الوفد اللبناني المشارك في الاجتماع يتضمن وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، والمدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، ونائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير.

ووفق المكتب، يشارك عن الجانب السوري وزير الخارجية أسعد شيباني ورئيس الاستخبارات انس خطاب ومدير مكتب الشرع علي كده.