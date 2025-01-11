إسرائيل تخطط للسيطرة على منطقة جديدة من سوريا

قال مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى إن إسرائيل تحتاج إلى الحفاظ على وجودها في محيط عملياتي يبلغ 15 كيلومتراً (9.3 أميال) داخل الأراضي السورية.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، عن المسؤولين قولهم بضرورة وجود «منطقة نفوذ» تمتد 60 كيلومتراً (37 ميلاً) داخل سوريا، تحت سيطرة الاستخبارات الإسرائيلية، لمراقبة ومنع التهديدات المحتملة.

في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، سيطرت إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان السورية ونشرت قواتها في جنوب سوريا، كما شنت هجمات استهدفت مواقع استراتيجية تابعة للجيش السوري.

في وقت سابق، قال قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، إن إسرائيل يجب أن تنسحب من الأراضي التي احتلتها في سوريا.

وشدد على أن إسرائيل، التي استولت على منطقة عازلة بعد سقوط الأسد وتقدمت حتى جبل الشيخ، يجب أن تنسحب.

ومن جانب آخر، وفي رسالة تطمين لإسرائيل، قال الشرع: «لا نريد أي صراع، سواء مع إسرائيل أو مع أي طرف آخر، ولن نسمح بأن تستخدم سوريا كمنصة للهجمات».