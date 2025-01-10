سوريا.. أول تعليق من محافظ دمشق حول حادث التدافع في المسجد الأموي

أكد محافظ دمشق ماهر مروان، أن حادث التدافع في المسجد الأموي بالعاصمة السورية لن يمر من دون محاسبة المقصرين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مروان قوله: "نحن نتابع مع وزارة الداخلية مجريات التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث وأسبابه، وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن وقوعه."

وأعلن المحافظ عن "تحمل كامل المسؤولية عما حدث في الجامع الأموي ونعمل على، ونعمل على اتخاذ تدابير عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في الأماكن العامة مستقبلاً."

وتقدم مروان بتعازيه لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء لجميع المصابين.

وتوفيت ثلاث نساء وأصيب آخرون جراء تدافع وقع في المسجد الاموي وسط دمشق اليوم "الجمعة" للحصول على وجبات غذائية.

وقال شهود عيان في سوق الحميدية على مدخل الجامع الأموي " إن آلافاً من المدنيين بينهم نساء وأطفال يتواجدون في صحن المسجد الأموي وساحة المسكية بعد نصب شوادر وسيارات لتوزيع الطعام حيث أعلن أحد السوريين العائدين من الخارج أنه سوف يقدّم وجبات طعام للسوريين ما دفع آلاف من التوجه إلى المكان للحصول على وجبات طعام ".