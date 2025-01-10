وزير خارجية ايطاليا يلتقي الشرع خلال زيارته الأولى لسوريا

التقى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الجمعة قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع خلال أول زيارة لدمشق التي يتوافد إليها مسؤولون اوروبيون.

ولم تكشف وكالة أنباء سانا الرسمية فحوى اللقاء.

وكان تاياني التقى في وقت سابق نظيره السوري أسعد الشيباني الذي أعلن أنه سيقوم بجولة أوروبية، هي الأولى منذ استيلاء تحالف يقوده الإسلاميون على السلطة.

وقال الشيباني "من دواعي سروري الاعلان اني سأترأس وفدا رفيع المستوى في جولة اوروبية تشمل عدة دول اوروبية لتعزيز التعاون والشراكة في شتى المجالات".

وأدلى بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد بعد لقاء وزير الخارجية الإيطالي.

وقال تاياني إنه أثار مسألة العقوبات المفروضة على سوريا بعد بدء النزاع عام 2011 بسبب قمع التظاهرات المطالبة بالديموقراطية معتبرا أنها "لم تكن موجهة ضد الشعب السوري بتاتا".

وأضاف أنها "فُرضت بسبب نظام مختلف التصريحات التي أدلت بها في وقت سابق مسؤولة ملف العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات تسير في الاتجاه الصحيح".

وأشار الاتحاد الأوروبي صباح الجمعة إلى أنه قد يعمد إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في حال تحقيق "تقدم ملموس" من جانب السلطات الجديدة.

ورحب الشيباني بموقف تاياني بشأن العقوبات التي "تشكل عائقا أمام عودة اللاجئين ... والتعافي الاقتصادي".

وذكر أنه سيعلن خلال زيارته لسوريا عن "حزمة أولى من المساعدات للتعاون التنموي".