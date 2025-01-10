الاتحاد الأوروبي يشترط تقدماً ملموساً لتخفيف العقوبات على سوريا

قالت مسؤولة ملف العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الجمعة إن التكتل الأوروبي قد يخفف تدريجيا العقوبات على سوريا في حال حصول "تقدم ملموس" من جانب السلطات الجديدة.

وأوضحت كالاس أنها شاركت في اجتماع في روما الخميس "لتنسيق الجهود للمرحلة الانتقالية في سوريا" مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقالت كالاس "كررنا تأكيد ضرورة تشكيل حكومة جامعة تحمي جميع الأقليات" في سوريا، مشيرة إلى أن "الاتحاد الأوروبي قد يخفّف العقوبات تدريجيا شرط حصول تقدّم ملموس".

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي احتمال تخفيف العقوبات في اجتماع يعقد في بروكسل في 27 يناير.

وتؤيد ألمانيا وفرنسا تخفيف العقوبات، لكن تحقيقه يتطلب اجماع الدول الأعضاء.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الأربعاء إن "ثمة عقوبات تعرقل راهنا وصول المساعدة الإنسانية ما يمنع انتعاش البلاد، وهذه قد ترفع سريعا".