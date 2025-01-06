سوريا تكرر المطالبة برفع العقوبات وتزيد الرواتب الشهر المقبل

كرر وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد حسن الشيباني، أمس، خلال زيارته لقطر ضمن جولة عربية، دعوة حكومته للولايات المتحدة لرفع العقوبات عن سوريا.

ووصل الشيباني إلى الدوحة أمس، على رأس وفد سوري يضم وزير الدفاع، مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة، أنس خطاب.

والتقى الشيباني رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي أكد موقف بلاده الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وتحقيق تطلعات شعبها في العيش الكريم، وبناء دولة المؤسسات والقانون.

ووفق بيان للخارجية القطرية جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر التطورات في سوريا، وتعزيز المساعدات الإنسانية القطرية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي دمشق أعلن وزير المالية السوري محمد أبازيد، أمس، زيادة رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400%.

وقال أبازيد إن الزيادة ستطبق الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.

وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي)، وستُمول من خزانة الدولة الحالية ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً في الخارج.

وقال الوزير إن هذه هي «الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في البلد»، مضيفاً أن رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر ستصرف هذا الأسبوع.