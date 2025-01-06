دمشق تمهّد لبدء «انخراط الفصائل» في المؤسسة العسكرية

كشفت الإدارة السورية الجديدة عن خطوات مرتبطة بخطة دمج الفصائل المسلحة في المؤسسة العسكرية.

فيما كرر وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، خلال زيارته للدوحة، دعوة حكومته الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات عن سوريا. بينما لا تزال المواجهات متواصلة في شمال شرق سوريا بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والفصائل الموالية لتركيا منذ أسابيع. وأسفرت عن أكثر من 100 قتيل خلال يومين.

ووزَّعت وكالة الأنباء السورية «سانا» الرسمية نبأً مفاده أن «وزارة الدفاع السورية تتابع عقد الجلسات التنظيمية مع القيادات العسكرية للبدء بعملية انخراط الفصائل في وزارة الدفاع»، وأرفقته بصور للقاء بين وزير الدفاع الجديد، مرهف أبو قصرة، وقادة فصائل مسلحة.

اشتباكات

يأتي ذلك فيما لا تزال المواجهات متواصلة شمالي شرق سوريا بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل الموالية لتركيا منذ أسابيع.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد القتلى من الجانبين بلغ حتى فجر أمس 101، توزعوا على الشكل التالي: 85 من الفصائل الموالية لتركيا، و16 من قوات سوريا الديمقراطية والتشكيلات العسكرية التابعة لها. وأوضح أن حصيلة قتلى الاشتباكات المستمرة منذ 23 يوماً ارتفعت إلى 220 قتيلاً.

من جهتها، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها أفشلت جميع الهجمات المدعومة بالطيران الحربي والمسيّرات على مناطق شرقي وجنوبي منبج وشمالي سد تشرين.

تأتي تلك الاشتباكات المتواصلة بعد عقد لقاءات ومشاورات بين «قسد» و«الإدارة السياسية الجديدة» في دمشق بقيادة أحمد الشرع من أجل التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين، وحل معضلة تلك القوات.

رفع العقوبات

سياسياً، كرر وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد حسن الشيباني، أمس، دعوة حكومته للولايات المتحدة لرفع العقوبات عن سوريا. وجاءت التصريحات خلال مقابلة مع صحافيين على هامش زيارته لقطر التي يلتقي فيها بمسؤولين قطريين.

ووصل الشيباني إلى الدوحة على رأس وفد سوري يضم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب، وفق وكالة (سانا).

والتقى الشيباني رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الذي أكد موقف بلاده الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وتحقيق تطلعات شعبها في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون. ووفق بيان للخارجية القطرية على موقعها الإلكتروني، جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

وزار الشيباني الأسبوع الماضي، المملكة العربية السعودية في أول رحلة خارجية له، وناقش المسؤولون السعوديون أفضل السبل لدعم الانتقال السياسي في سوريا.