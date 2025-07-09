الاتحاد الأوروبي يفعّل نظام كوبرنيكوس لدعم مكافحة الحرائق في سوريا

أعلن الاتحاد الأوروبي تفعيل نظام كوبرنيكوس لدعم الجهود المبذولة في مكافحة الحرائق المندلعة في الساحل السوري.

ويستخدم كوبرنيكوس التابع للاتحاد الأوروبي مجموعة متنوعة من الأقمار الصناعية لمعالجة البيانات المتعلقة بالكوارث والتغير المناخي والزراعة وغيرها، حيث يتم جمعها وتحليلها لإنشاء معلومات مفيدة وموثوقة.

وقالت المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب في تغريدة على منصة "اكس": "الحرائق المندلعة في ‎سوريا أدّت إلى نزوح آلاف الأشخاص، وتسببت بأضرار كبيرة للخدمات الحيوية والمجتمعات الريفية، في ظل أوضاع إنسانية صعبة"، مضيفة: "الاتحاد الأوروبي فعّل خدمة كوبرنيكوس لدعم جهود الاستجابة المحلية من خلال صور الأقمار الصناعية".

وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح كشف أمس أنه تم التواصل مع الاتحاد الأوروبي، وطلب مساندته في إخماد حرائق ريف اللاذقية، ليؤكد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت بدوره استعداد الاتحاد لدعم الجهود المبذولة في هذا الإطار.

في السياق، أعلن مدير الدفاع المدني السوري في الساحل عبد الكافي كيال أن الفرق تحرز تقدماً كبيراً في مكافحة الحريق المتواصل في ريف اللاذقية الشمالي منذ سبعة أيام، حيث تم تقليص عدد البؤر المشتعلة وتبريدها.

وفي تصريح لوكالة "سانا" بين كيال أن الجهود المبذولة من قبل جميع الفرق المشاركة في عمليات إخماد الحريق أدت إلى تقليص عدد البؤر المشتعلة بشكل كبير وتبريدها، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء تتابع التعامل مع البؤر المتبقية، لإخمادها ومنع امتدادها إلى مساحات خضراء جديدة.