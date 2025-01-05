مطار دمشق يستأنف العمل الثلاثاء

أعلنت السلطات السورية أن مطار دمشق سيستأنف، الثلاثاء، تسيير الرحلات الدولية من العاصمة وإليها، والتي توقفت عقب إطاحة الرئيس بشار الأسد، الشهر الماضي.

وذكر رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، أشهد الصليبي، أمس، «نعلن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق من تاريخ السابع من يناير».

إلى ذلك تستمر حملة التمشيط الأمني في حمص، التي بدأت منذ أيام بحثاً عن رموز النظام السابق المتهمين بجرائم حرب. وأسفرت الحملة عن توقيف نحو 150 شخصاً، بينهم قادة أمنيون ومسؤولون في سجون النظام السابق.

وكان مصدر في الداخلية السورية أفاد بأن إدارة الأمن العام قبضت على محمد نورالدين شلهوم بمدينة حمص، وكشفت أن شلهوم أحد مسؤولي كاميرات المراقبة بسجن صيدنايا، وشارك في تعطيل كاميرات السجن قبل سقوط النظام السابق.

كما برز اسم أوس سلوم، المعروف بلقب «عزرائيل صيدنايا»، بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول صور له عقب إلقاء القبض عليه في حمص.

وأعلنت السلطات القبض على سلوم، الذي يُتهم بارتكاب عمليات قتل وتعذيب بحق عدد كبير من السجناء.

وأفادت بأن عملية القبض عليه جرت خلال تفتيش يوم الخميس.

وبحسب ما ورد في وسائل إعلام من شهادات لمعتقلين سابقين كان سلوم مسؤولاً عن إعدام مئات المعتقلين بأساليب وحشية.

ووصف العديد من المعتقلين السابقين سلوم بأنه أكثر الساجنين قسوة وتوحشاً، وكان يتفنن في طرق العنف وبث الرعب بين المعتقلين.