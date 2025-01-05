اعتقال قادة من «فلول نظام الأسد» وضبط مستودع ذخيرة في حمص

وكالات



أعلنت السلطات السورية أن مطار دمشق الدولي، وهو الأكبر في البلاد، سيستأنف اعتباراً من بعد غدٍ تسيير الرحلات الدولية من العاصمة وإليها، التي توقفت عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد، الشهر الماضي. فيما استمرت حملة التمشيط في حمص وسط سوريا التي بدأت منذ أيام بحثاً عن مجرمي حرب ومتورطين بجرائم، ومن وصفوا بـ«فلول النظام السابق»، أسفرت عن اعتقال قادة أمنيين ومسؤولين في سجون النظام السابق.

وذكر رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، أشهد الصليبي، أمس، أن مطار دمشق الدولي سيبدأ تسيير واستقبال الرحلات الجوية الدولية، بداية من الثلاثاء. وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية «سانا»: «نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق، بمساعدة شركائنا كي يكونوا قادرين على استقبال الرحلات من كل أنحاء العالم».

وتستمر حملة التمشيط في حمص وسط سوريا، والتي بدأت منذ أيام بحثاً عن مجرمي حرب ومتورطين بجرائم، ومن رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية. وأسفرت عملية التمشيط عن توقيف نحو 150 شخصاً، بينهم قادة أمنيون ومسؤولون في سجون النظام السابق، وحسب مصادر وشهود عيان فإن إدارة العمليات ضبطت أسلحة لعناصر النظام السابق في حمص وريفها.

وضبطت السلطات السورية مستودعاً للذخيرة في حي الزهراء على أطراف مدينة حمص وسط البلاد، فيما أعلنت وزارة الداخلية أنها تتابع حملة التمشيط بالمدينة وريفها بحثاً عن أتباع النظام السابق.

وكان مصدر في الداخلية السورية أفاد بأن إدارة الأمن العام قبضت على محمد نورالدين شلهوم بمدينة حمص أثناء عمليات التمشيط، وكشفت أن شلهوم أحد مسؤولي كاميرات المراقبة بسجن صيدنايا، وشارك في تعطيل كاميرات السجن قبل سيطرة إدارة العمليات العسكرية على المنطقة.

في الأثناء، شهدت منطقة معربون – بعلبك عند الحدود مع سوريا «شرق لبنان» اشتباكات بين الجيش اللبناني وجماعات مسلحة، بعد استهدافها وحدة عسكرية، ما أدى إلى تعرض 4 عناصر من الجيش لإصابات متوسطة.

مساعدات

في الغضون، وصلت طائرة مساعدات من الهلال الأحمر المصري، أمس، إلى مطار دمشق الدولي، وفق التلفزيون السوري.

وتعد هذه أول طائرة مساعدات مصرية تهبط في مطار دمشق الدولي، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وتحمل طائرة المساعدات المصرية إلى سوريا 15 طناً من المساعدات، تتضمن خياماً وبطاطين ومواد غذائية وأدوية، مشيرة إلى أن هذه المساعدات لن تكون الأخيرة، وسوف تتبعها شحنات أخرى. وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره المصري، بدر عبدالعاطي، حيث ناقشا العلاقات الثنائية، وأضاف أن مصر وسوريا يجمعهما تاريخ واحد، ومستقبل واعد.