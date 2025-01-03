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الشرق الأوسط

وزيرة ألمانية من دمشق: أوروبا لن تمول أي إدارة متطرفة في سوريا

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وكالات

أحمد الشرع ملتقياً وزيرة خارجية ألمانيا ووزير خارجية فرنسا في دمشق
أ ف ب
أحمد الشرع ملتقياً وزيرة خارجية ألمانيا ووزير خارجية فرنسا في دمشق

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في دمشق اليوم الجمعة بعد لقائها مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع إن أوروبا لن تمول إنشاء هياكل دينية متطرفة جديدة في سوريا.

وأضافت بيربوك "ستدعم أوروبا البلاد لكن أوروبا لن تكون راعية لهياكل إسلامية جديدة"، مشيرة الى أن ذلك "ليس فقط ضمن مصالحنا الأمنية الخاصة، لكنني سمعته مرارا وتكرارا من العديد من السوريين في ألمانيا... وهنا في المنطقة".

وأوضحت أن رفع العقوبات عن سوريا سيعتمد على تقدم العملية السياسية. وطالبت السلطة الجديدة في دمشق بمنح ضمانات أمنية موثوقة للأكراد في سوريا.