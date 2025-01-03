سوريا.. القبض على «سفاح صيدنايا»

أعلنت غرفة إدارة العمليات السورية، القبض على "أوس سلوم"، والذي يطلق عليه "سفاح صيدنايا"، خلال عمليات التفتيش في عدة مناطق بحمص.

وتصدر اسم أوس سلوم ، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول العديد من السوريين صورا له وهو موقوف، إضافة إلى إعادة انتشار فيديو على مواقع التواصل من شهادة الناشط السوري مازن حمادة الذي قضى تحت التعذيب في السجون السورية.

وأعلنت غرفة عمليات "ردع العدوان" لاحقا القبض على "سفاح صيدنايا" المتهم بقتل وتعذيب العديد من السجناء.

وأوضحت أن القبض على المتهم أتى خلال عمليات التفتيش التي جرت الخميس بحثاً عن " فلول الأسد" في عدة مناطق بحمص.

وبدأت وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية في سوريا عملية تمشيط واسعة بأحياء مدينة حمص بوسط البلاد، بحثاً عن "مجرمي حرب ومتورطين بجرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية".

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، الخميس، عن مسؤول أمني قوله إن "وزارة الداخلية تهيب بالأهالي في أحياء وادي الذهب، وعكرمة عدم الخروج للشوارع والبقاء بالمنازل، والتعاون الكامل مع قواتنا، إلى حين انتهاء حملة التمشيط أو السماح بالتجوال من قبل قواتنا".