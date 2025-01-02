سوريا الجديدة تبحث عن الاستقرار الأمني والمجتمعي

ما زال السوريون ينظرون بترقّب لبلدهم بعد أكثر من 20 يوماً على نهاية نظام بشار الأسد. وأمس، تجمع عشرات المتظاهرين في دوما بريف دمشق، مطالبين بمعرفة مصير أربعة ناشطين فُقدوا قبل 11 عاماً في هذه المدينة التي كانت تسيطر عليها فصائل مسلحة. ووقف المتظاهرون بصمت رافعين صوراً تحمل كلمة «حرية» وسؤال «أين هم؟»، موجهين إياه إلى السلطات الجديدة، في إشارة إلى الناشطين الأربعة.

وقال ياسين حاج صالح وهو زوج سميرة خليل الناشطة في دوما: «نحن هنا لأننا نريد أن نعرف الحقيقة كاملة عن امرأتين ورجلَين غُيّبوا من هذا المكان قبل 11 سنة و22 يوماً».

وكانت سميرة خليل اختُطفت مع رزان زيتوني ووائل حمادة وناظم الحمادي في ديسمبر 2013، من قبل مجهولين، أثناء وجودهم في مكاتب منظمتهم لحقوق الإنسان في دوما.

وأضاف ياسين حاج صالح: «لدينا قرائن كافية لتوجيه التهمة لتشكيل «جيش الإسلام»، ولدينا أسماء أشخاص مشتبه بهم، ونودّ أن نراهم موضع تحقيق من جهة مخوّلة». وقالت آلاء المرعي ابنة شقيقة سميرة خليل: «نحن موجودون هنا لأننا نريد الحقيقة وحقيقة مصيرهم والعدالة لهم، حتى نستطيع أن نغلق جراحنا».

دخول السويداء

وكان رتل تابع لـ «إدارة العمليات العسكرية» في سوريا، حاول ليل الثلاثاء، الدخول إلى محافظة السويداء، لكن الفصائل المحلية منعت دخوله. ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن مسؤولين في المحافظة قولهم، إن «أكثر من 40 سيارة دفع رباعي تابعة لإدارة العمليات العسكرية، حاولت الدخول عبر طريق دمشق باتجاه محافظة السويداء، حيث تم إيقاف الرتل على أحد مداخل المحافظة ومنعه من الدخول من قبل فصائل محلية في المنطقة.

وأضافت المصادر أن «اتصالات مكثفة جرت بين «إدارة العمليات العسكرية» وقيادة الفصائل المحلية، ووجهاء السويداء، أفضت إلى انسحاب الرتل باتجاه دمشق بسبب عدم وجود تنسيق مسبق بين الطرفين لدخول المدينة».

قصف واشتباكات

في الأثناء، قتل ثلاثة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في هجوم لمسيّرة تركية شرقي حلب بشمال سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد، ومقره لندن في بيان: «قصفت طائرة مسيّرة تابعة للقوات التركية نقطة تابعة لـقوات سوريا الديمقراطية على محور جسر قره قوزاق في ريف منبج شرقي حلب، مما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى وإصابة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج».

وأضاف أن هذا الاستهداف يعتبر الأول من نوعه خلال العام الجديد، مشيراً إلى أن طائرة مسيرة تركية استهدفت معمل السكر في بلدة دير حافر شرق حلب، ما أدى إلى انفجار ضخم سمع دويه في المنطقة.

وأصيب مدنيان باشتباكات اندلعت بين مجموعة من المدنيين وعناصر من «قسد» أثناء عملية دهم نفذتها الأخيرة في ريف الرقة بشمال سوريا. وذكرت شبكة «نهر ميديا» الإخبارية السورية أن اشتباكات نشبت بين مجموعة من الأهالي بريف الرقة، وقوة من «قسد» داهمت إحدى البلدات ليلة الثلاثاء.

وأضافت أنّ «قوة تابعة لقسد داهمت عدة منازل تعود لعائلة في ناحية الكرامة بريف الرقة الشرقي». وأشارت إلى أنّ «سكان المنازل ردوا بإطلاق النار، لتتصاعد المواجهة باستخدام الأسلحة المتوسطة من قبل عناصر قسد، ما أسفر عن إصابة اثنين من العائلة بجروح».

ولفتت إلى أنّ «الحادثة أثارت حالة من التوتر في المنطقة، وسط مخاوف متزايدة من تكرار مثل هذه العمليات».