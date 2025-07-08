واشنطن تلغي تصنيف «تحرير الشام» منظمة «إرهابية»

ألغت إدارة الرئيس دونالد ترامب تصنيف جماعة «هيئة تحرير الشام» في سوريا، «منظمة إرهابية أجنبية»، بحسب وثيقة رسمية صادرة عن الخارجية الأمريكية، وذلك في إطار الرفع التدريجي للعقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.

وجاء في مذكرة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو موقعة في 23 يونيو أن «بالتشاور مع وزيري العدل والخزانة، ألغي بموجب هذه (المذكرة) تصنيف جبهة النصرة، المعروفة أيضاً بهيئة تحرير الشام (وغيرها من التسميات) منظمة إرهابية أجنبية». وتدخل الخطوة حيّز التنفيذ رسمياً اليوم الثلاثاء.

وفي الأسبوع الماضي رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً العقوبات المفروضة على سوريا، آملاً إعادة دمج الدولة التي مزقتها الحرب في الاقتصاد العالمي.

وأبدت سوريا الجمعة استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة للعودة إلى اتفاق فضّ الاشتباك مع اسرائيل لعام 1974.

في الأثناء، ذكر تقرير إخباري أن القوات الإسرائيلية اعتقلت خلال الأشهر الستة الماضية، 27 شخصاً من مناطق مختلفة في الجنوب السوري، غير أنها أطلقت سراح بعضهم، في حين لا يزال مصير الباقين مجهولاً.

وذكر تلفزيون سوريا أمس، أن الجيش الإسرائيلي وجه للمعتقلين تهما بالانتماء إلى «حزب الله» اللبناني وحركة حماس، بالإضافة إلى الاتجار بالسلاح.

ولفت إلى أن الاعتقالات جرت في مناطق متفرقة من ريف القنيطرة وبيت جن بريف دمشق ودرعا، وكانت آخر حملة دهم صباح أمس، طالت 6 أشخاص بينهم يافع، حيث زعمت القوات الإسرائيلية أنها أوقفتهم بسبب تعاملهم مع «فيلق القدس» الإيراني.

واقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي مزرعة بريف القنيطرة الجنوبي، الأربعاء الماضي، واعتقلت ثلاثة أشخاص، زعمت تل أبيب ارتباطهم بإيران.