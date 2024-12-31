من هي ميساء صابرين رئيسة البنك المركزي السوري الجديدة؟

أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا، أمس الإثنين، تعيين ميساء صابرين رئيسة للبنك المركزي السوري لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع لدعم الاقتصاد ومواجهة التحديات.

وبذلك تصبح ميساء صابرين أول امرأة تتولى قيادة المؤسسة في تاريخها الممتد على أكثر من 70 عاما، لتحل محل محمد عصام هزيمة الذي عينه الرئيس السابق بشار الأسد محافظا للمصرف المركزي في عام 2021.

وقبل منصبها الجديد، شغلت صابرين منصب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي، منذ أكتوبر أول 2018.

وبحسب تلفزيون سوريا، بدأت ميساء صابرين مسيرتها كنائب أول لحاكم المصرف، ولديها خبرة مهنية تزيد على 15 عاما في المجال المالي والمصرفي.

وحصلت على إجازة وماجستير في المحاسبة من جامعة دمشق، بالإضافة إلى شهادة محاسب قانوني، مما أهلها لتولي مناصب قيادية بارزة.

وشغلت منصب مدير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، وكانت عضوا في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، قبل أن تتقلد منصبها الأخير

وتعد الليرة، إحدى أبرز أولويات الحاكم الجديد للمصرف، والتي عانت منذ قرابة 13 عاما، من ضغوط دفعتها لفقدان أكثر من 97 بالمئة من قيمتها السوقية، من متوسط 50 أمام الدولار في 2010 إلى قرابة 13.5 ألف ليرة / دولار حاليا.