31 قتيلاً باشتباكات بين «قسد» وموالين لتركيا

تواصلت المعارك في شمال سوريا والتي أسفرت عن سقوط 31 مقاتلاً من الطرفين منذ يوم الأحد، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقضى سبعة مقاتلين أمس، من الفصائل الموالية لتركيا في اشتباكات مع الأكراد في منطقة منبج ومدينة منبج التي باتت بقبضة الفصائل الموالية لتركيا منذ مطلع ديسمبر، إثر «تسلل» مقاتلين أكراد إليها، وفق المرصد.

وأفاد المرصد عن مقتل 13 عنصراً من فصائل موالية لتركيا وعنصرين من قوات سوريا الديمقراطية «نتيجة احتدام المعارك بين الطرفين على محاور سد تشرين وجسر قرقوزاق شرق حلب» في منطقة منبج.

وقتل ستة عناصر من الفصائل الموالية لتركيا ثلاثة عناصر من «قسد» في وقت سابق الأحد في ريف منبج كذلك. وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية أمس عن «تنفيذ عمليات نوعية دمرت خلالها جهازي رادار ونظام تشويش ومدرعة عائدة للاحتلال التركي غربي جسر قرقوزاق».

ولا تزال «قسد» تسيطر على مناطق واسعة من شمال شرق سوريا وجزء من محافظة دير الزور (شرق)، وخصوصاً الضفة الشرقية لنهر الفرات.

تخضع هذه المناطق للإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد في بداية النزاع في سوريا بعد انسحاب القوات الحكومية من جزء كبير منها. رغم ذلك، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس، إن وقف إطلاق النار بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد في مدينة منبج ومحيطها بشمال سوريا «ما زال صامداً»، رغم أن الواقع الميداني يشير إلى اشتباكات ووقوع قتلى.

وتوسطت واشنطن في وقف إطلاق نار أولي في وقت سابق من هذا الشهر بعد اندلاع القتال مع تقدم المجموعات المسلحة نحو دمشق والإطاحة بحكم بشار الأسد.

لكن في 19 ديسمبر، قال مسؤول بوزارة الدفاع التركية إنه لا يوجد حديث عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين أنقرة و«قوات سوريا الديمقراطية». وقالت المتحدثة باسم «البنتاغون» سابرينا سينغ للصحافيين «وقف إطلاق النار صامد في ذلك الجزء الشمالي من سوريا».