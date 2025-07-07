حرائق سوريا تستعر والأردن وتركيا يشاركان بإخماد النيران

انضمت فرق الدفاع المدني الأردنية والتركية إلى عمليات إخماد حرائق الغابات المستعرة في محافظة اللاذقية السورية، ولا تزال فرق الإطفاء تواصل جهودها منذ أربعة أيام، وسط ظروف مناخية قاسية، إضافة إلى مخلفات حرب تعيق العمل.

ويشارك في عمليات الإخماد 62 فرقة إطفاء، وطائرتان مروحيتان، و11 آلية أرسلتها تركيا.

وأفادت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية بأنه في ظل اتساع الحرائق جرى تشكيل غرفة عمليات ميدانية، بالتعاون مع عدد من المنظمات السورية، بهدف تقديم الدعم اللوجستي والميداني لعمليات إخماد الحرائق.

وقال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، رائد الصالح، إن الغرفة باشرت مهامها بتأمين سيارات نقل المياه لدعم فرق الإطفاء، وآليات ثقيلة.

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