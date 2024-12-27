سوريا .. الشرطة توضح سبب الانفجار الضخم في حمص

صرّح المقدم علاء عمران، قائد شرطة محافظة حمص، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجارات التي هزّت مدينة حمص مساء اليوم الجمعة، كانت نتيجة انفجار مستودع صواريخ منسقة.

وأوضح أن المستودع تم تفخيخه من قبل عناصر تابعة للنظام السابق بهدف تفجيره عند اقتراب أي مدني منه، مما أدى إلى سماع أصوات الانفجارات في جميع أنحاء المحافظة.

وأضاف المقدم عمران: "نهيب بأهلنا المدنيين الابتعاد عن المواقع العسكرية حفاظاً على أرواحهم، خاصة بعد أن تبين أن ميليشيات الأسد قامت بتفخيخ عدد كبير من مستودعات الذخيرة والأسلحة الثقيلة".

وقال الدفاع المدني السوري إن الانفجار أدى إلى إصابة تسعة مدنيين بجروح متفاوتة نتيجة ضغط الانفجار وتحطم نوافذ وأبواب المنازل القريبة.

كما تسبب الانفجار في أضرار مادية بمنازل السكان في الحي، إضافة إلى نشوب حريق في أحد المنازل جراء الشظايا المتطايرة.

وقد تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق، فيما تم تقديم الإسعافات الأولية لأحد المصابين قبل نقله إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأفاد الدفاع المدني المحلية أن النيران الناجمة عن الانفجار تم إخمادها بالكامل في موقع الثكنة العسكرية، بينما تستمر الجهات المختصة بالتحقيق في ملابسات الحادث.