تركيا: 30 ألف سوري عادوا إلى بلدهم

عبر أكثر من 30 ألف لاجئ سوري الحدود التركية إلى بلدهم خلال الأيام الـ17 الأخيرة، وفق ما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا الثلاثاء.

وأكّد الوزير لمحطة "تي جي آر تي" التركية الخاصة أن "عدد الأشخاص الذين غادروا (إلى سوريا) خلال 17 يوما بلغ 30663 شخصا. لن يتوقّف هذا الدفق".

وكانت أرقام سابقة نشرتها السلطات التركية أشارت إلى عودة "أكثر من 25 ألف شخص" من تركيا إلى سوريا في 15 يوما بعد سقوط حكم بشار الأسد.

وأضاف الوزير "ستفتح قنصليتنا العامة في حلب في غضون أيام سنفتح مكتبا لإدارة الهجرة هناك. لقد ولد أطفال هنا، وحصلت حالات زواج وطلاق ووفيات. نحن نتخذ التدابير اللازمة" لتسهيل إجراءات اللاجئين العائدين إلى سوريا.

وتستضيف تركيا التي لها حدود مع سوريا تمتد لأكثر من 900 كيلومتر، نحو 2,92 مليون سوري فرّوا من النزاع الذي دمّر بلادهم منذ العام 2011.

وتعتزم السلطات التركية التي تأمل في عودة أعداد كبير من السوريين إلى بلدهم من أجل تخفيف المشاعر المعادية لهم بين السكان، السماح لفرد واحد من كلّ أسرة لاجئة بالسفر إلى سوريا والعودة ثلاث مرات خلال النصف الأول من سنة 2025 تمهيدا للاستقرار في بلدهم.