تظاهرات غاضبة في سوريا بعد استهداف مقام في حلب

اجتاحت احتجاجات غاضبة أمس، مناطق عدة في سوريا بعد تداول فيديو يظهر اعتداء على مقام ديني في حلب شمالي البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وشهود، فيما قالت وزارة الداخلية إن المقطع «يعود لفترة تحرير» المدينة.

وقال المرصد إن تظاهرات حاشدة خرجت في مناطق بالساحل ووسط البلاد. وقال شهود عيان إن تظاهرات خرجت في طرطوس واللاذقية وجبلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وأفاد المرصد بوقوع احتجاجات في مناطق من حمص (وسط البلاد)، حيث ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الشرطة فرضت حظراً للتجول بين السادسة مساءً والثامنة صباحاً.

وقال المرصد «انتشر شريط مصور كالنار في الهشيم، يظهر اعتداء مسلحين على مقام أبو عبدالله الحسين الخصيبي في منطقة ميسلون بمدينة حلب، قبل أيام، ومقتل 5 من خدم المقام وتم التنكيل بجثامينهم، وخربوا المقام وأضرموا النيران داخله».

وقالت وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية إن «الفيديو المنتشر قديم ويعود لفترة تحرير مدينة حلب»، مشيرة إلى أن الفعل «أقدمت عليه مجموعات مجهولة».

وحذّرت الوزارة في بيان من أن «إعادة نشر» المقطع هدفها «إثارة الفتنة بين أبناء الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة»، مشددة على أن «أجهزتنا تعمل ليل نهار على حفظ الأملاك والمواقع الدينية».

من جهته، قال مدير المرصد رامي عبدالرحمن إن التاريخ الدقيق لتصوير الفيديو غير معروف. وأضاف أنه تم تصويره في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن شن مقاتلو المعارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام» هجوماً خاطفاً وسيطروا على المدن الكبرى منها حلب في الأول من ديسمبر.

تهديد للأكراد

في أنقرة، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعوته للمسلحين الأكراد في سوريا لإلقاء أسلحتهم وإلا «سيُدفنون» في الأراضي السورية، وسط مواجهات بين مقاتلين سوريين مدعومين من تركيا والمسلحين الأكراد منذ سقوط بشار الأسد هذا الشهر.

وقال أردوغان لنواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان «إما أن يلقي الانفصاليون أسلحتهم أو يدفنوا في الأراضي السورية مع أسلحتهم».

وأضاف أن تركيا ستفتح قنصليتها في حلب قريباً، وأنها تتوقع زيادة في حركة المرور على حدودها في صيف العام المقبل مع بدء عودة بعض الملايين من المهاجرين السوريين الذين تستضيفهم.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن الجيش قتل 21 مسلحاً كردياً في شمال سوريا والعراق. وذكرت الوزارة في بيان أن 20 مسلحاً من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية قتلوا في شمال سوريا بينما كانوا يستعدون لشن هجوم، وقتل مسلح في شمال العراق. وأضافت الوزارة «عملياتنا ستستمر بفاعلية وحزم».

وتصر تركيا منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في وقت سابق من الشهر على ضرورة حل وحدات حماية الشعب، مشددة على أن لا مكان لها في مستقبل سوريا.