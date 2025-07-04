إطلاق "الهوية البصرية الجديدة" لسوريا في احتفال مهيب

أعلنت سوريا عن إطلاق "هوية بصرية جديدة" وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال حفل إطلاق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية أن احتفال اليوم عنوان لهوية سوريا وأبنائها بمرحلتها التاريخية الجديدة، هوية تستمد سماتها من هذا الطائر الجارح، العقاب، تستمد منه القوة والعزم والسرعة والاتقان والابتكار في الأداء.

وأطلقت الحكومة السورية الهوية البصرية الجديدة لسوريا بحضور الرئيس الشرع والمئات من الحضور في القصر الرئاسي ومئات الاف في الميادين والساحات العامة في عموم المحافظات والمدن السورية .

وقد اعتمد طائر العقاب رمزاً لسوريا الجديدة وستنسحب هذه الهوية البصرية الجديدة على كل الرموز السيادية، على العملة الوطنية، والوثائق الرسمية، وجوازات السفر، وبطاقات الهوية، المدارس والجامعات، وترويسات الوزارات ومجلس الشعب.

تم اعتماد رسم دقيق للعقاب ليكون الأكثر تعبيراً بـ14 ريشة بجناحين نصف مفرودين، تمثل المحافظات السورية، كرمز لوحدة التراب وتكامل الجغرافيا. مخالب العقاب (ثلاثة بثلاثة) ترمز لقوة الجيش وثباته وأن حماية الوطن مسؤولية لا تهاون فيها.

وفي الذيل 5 ريشات ترمز لمكونات الشعب السوري الرئيسية، والعيش المشترك ضمن وطن واحد لا يقبل القسمة والتقسيم. النجوم الثلاثة في الأعلى: سيادة، كرامة، استقلال.

وقال الشرع " يا أبناء شعبنا العظيم إن الهوية التي نطلقها اليوم تعبر عن سوريا التي لا تقبل التجزئة ولا التقسيم، سوريا الواحدة الموحدة، وإن التنوع الثقافي والعرقي عامل إغناء وإثراء لا فرقة أو تنازع".