تركيا تريد المساعدة في "اعادة تشغيل" مطار دمشق

أعلنت تركيا الداعمة للسلطات السورية الجديدة الثلاثاء أنها مستعدة للمساعدة في استئناف الرحلات التجارية في مطار دمشق، بعد اقتراح مماثل من قطر.

وقال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو في مقطع فيديو نُشر على حسابه على منصة اكس "قدمنا خطة عمل. كخطوة أولى سنعمل مع إدارة مطاراتنا الوطنية لإعادة تشغيل مطار دمشق".

وأوضح الوزير التركي أنه تم إرسال وفد تركي إلى مطار حلب (شمال) ثاني مدن البلاد.

وبحسب أورال أوغلو فإن أيا من المطارين السوريين غير مجهز بنظام رادار لرصد الطائرات وتحديد مواقعها في المجال الجوي المحيط.

كما أعلن الوزير أن تركيا "ستقوم بدورها لضمان استمرار تشغيل السكك الحديد إلى دمشق" مؤكدا أن أنقرة ترغب في "تنشيط الإمكانات التجارية" مع سوريا التي تتقاسم معها حدودا يزيد طولها عن 900 كيلومتر.

وعرضت قطر التي أرسلت وفدا كبيرا إلى دمشق الاثنين، المساعدة "لاستئناف مطار العاصمة عملياته" و"ضمان صيانته خلال المرحلة الانتقالية" بحسب ما أفاد مسؤول قطري لفرانس برس.

وكانت أول رحلة منذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر، ربطت مطار دمشق بحلب في 18 ديسمبر وعلى متنها 43 شخصا.