وزيرا خارجية مصر والأردن يجددان التأكيد على أهمية دعم الدولة السورية واحترام سيادتها

بحث وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، أبرز المستجدات على الساحة السورية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه عبد العاطي اليوم الإثنين من الصفدي، حيث استمع وزير الخارجية المصري من نظيره الأردني إلى نتائج الزيارة التي أجراها اليوم إلى سوريا، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وجدد الوزيران التأكيد على أهمية دعم الدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وتعزيز التنسيق بين الأطراف الفاعلة الإقليمية والدولية بهدف دعم سوريا، وجهود الشعب السوري فى إعادة بناء وطنه ومؤسساته عبر عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية تشارك فيها كل مكونات الشعب السوري وتضمن حقوقهم.

وكان الصفدي قد توجه إلى دمشق في وقت سابق من اليوم الإثنين.

وخلال الأيام الأخيرة، اجتمعت وفود من الولايات المتحدة وتركيا ودول أوروبية في دمشق مع أحمد الشرع قائد الإدارة المؤقتة في سوريا عقب الإطاحة بالرئيس بشار الأسد