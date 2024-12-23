اردوغان: انتهاك وحدة أراضي سوريا خط أحمر لتركيا

حذّر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين من أن أي انتهاك لوحدة أراضي سوريا سيكون تجاوزا للخط الأحمر بالنسبة لتركيا.

وقال اردوغان "يجب حماية وحدة أراضي سوريا، وهذا خط أحمر بالنسبة لتركيا، ولن نتراجع أبدا عن هذا المبدأ".

وأضاف أردوغان إن أنقرة تجري حوارا وثيقا مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، مضيفا أن الزيارات إلى سوريا ستزداد من الآن فصاعدا.

وأضاف بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة أن تركيا ستقدم للشعب السوري كل الدعم الذي يحتاجه لتعزيز مكاسبه.

وتابع قائلا "لا مكان في مستقبل سوريا لأي منظمة إرهابية بما في ذلك تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني"، مضيفا أن نهج تركيا الثابت هو حماية وحدة الأراضي السورية تحت كل الظروف.