الإمارات.. طقس غائم مع فرصة سقوط أمطار غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والساحلية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وحركتها شمالية جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:28 والمد الثاني عند الساعة 17:56، والجزر الأول عند الساعة 15:02 والجزر الثاني عند الساعة 01:08.

أما في بحر عمان فيكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:11 والمد الثاني عند الساعة 04:19، والجزر الأول عند الساعة 11:28 والجزر الثاني عند الساعة 21:21.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 14 80 30

دبي 26 15 70 25

الشارقة 26 15 75 35

عجمان 26 16 80 40

أم القيوين 25 14 80 45

رأس الخيمة 25 16 80 40

الفجيرة 24 19 75 30

العـين 25 13 80 30

ليوا 24 12 85 40

الرويس 23 12 85 35

السلع 22 10 85 40

دلـمـا 21 15 70 45

طنب الكبرى 22 16 75 45

طنب الصغرى 22 16 75 45

أبو موسى 22 15 75 45