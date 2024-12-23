تعليق الرحلات من وإلى مطار دمشق حتى الأول من يناير

علق مطار دمشق الدولي الرحلات الجوية حتى الأول من يناير 2025، باستثناء تلك التي تحصل على إذن خاص من سلطة الطيران المدني.

وأصدر مطار دمشق بياناُ جاء فيه: "تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق الدولي حتى الأول من يناير.. باستثناء تلك التي حصلت على إذن خاص من هيئة الطيران المدني السورية".

وكان مطارا دمشق وحلب عملياتهما بعد سيطرة المعارضة المسلحة على المدينتين وفق روسيا اليوم.

وفي وقت لاحق، جاء في إشعار منفصل أن مطار دمشق لن يخدم الرحلات الجوية حتى 24 ديسمبر، ولن يُسمح للرحلات الجوية إلا بتصاريح خاصة.

وأُجريت أول رحلة تجريبية من دمشق إلى حلب في 18 ديسمبر.