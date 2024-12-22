أحمد الشرع: سوريا لن تنصر طرفاً على آخر في لبنان

أكد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع اليوم الأحد أن "سوريا تغيرت واستطعنا حماية المنطقة والإقليم ونقف على مسافة واحدة من الجميع".

ونقل "تلفزيون سوريا" اليوم عن الشرع قوله خلال لقائه وفدا لبنانيا برئاسة الزعيم وليد جنبلاط في دمشق، إن سوريا دخلت مرحلة جديدة في بناء الدولة والابتعاد عن الثأر، موضحا أن "سوريا لن تنصر طرفا على آخر في لبنان ونحترم سيادة لبنان ووحدة أراضيه وأمنه".

وأضاف :" نأمل أن ينتهي الانقسام الطائفي في لبنان وأن تحل الكفاءات مكان المحاصصة"، مؤكدا أن "لبنان عمق استراتيجي وخاصرة لسوريا ونأمل بناء علاقة استراتيجية وثيقة بين البلدين".

وتابع قائلا :"معتزون بثقافتنا وإسلامنا وديننا يحمي حقوق كل الطوائف والملل"، مشيرا إلى أن "أهالي السويداء كانوا جزءا من العملية العسكرية التي أسقطت النظام".