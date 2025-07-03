الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال خلية إيرانية جنوب سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية خاصة فجر أمس، في الجنوب السوري، قائلاً إنه اعتقل خلالها «خلية» توجهها إيران. وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الجيش ألقى منشورات تضمنت أسماء أفراد تتهمهم بالتعامل مع «جهات إيرانية».

ودعت السكان إلى «عدم توفير غطاء لهم أو التعاون معهم»، وتوعدت «كل من يتعامل مع هذا المحور» بـ«توقيفه ومحاسبته».

وخاطبت المنشورات أهالي بلدتي البصلي وأم اللوقين، قائلة إن اثنين من الذين تعاونوا مع إيران يختبئان فيهما.

وأشار «المرصد» إلى أنه «هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها القوات الإسرائيلية هذا الأسلوب، إذ سبق أن ألقت منشورات مماثلة في مناطق متفرقة جنوب سوريا».

في غضون ذلك، لقي 7 أشخاص حتفهم وأصيب آخرون في انفجار شاحنة نقل قود وانفجارات متتالية في محافظة إدلب، وسط سوريا، أمس.

وقال مصدر طبي في مشفى حماة الوطني لوكالة الأنباء الألمانية إنه وصلت إلى المشفى 7 جثث محترقة وعدد من الجرحى، بعضهم جروحهم خطيرة، وتم نقل عدد من الجرحى إلى مستشفيات أخرى للعلاج.