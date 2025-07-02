قتلى وجرحى في انفجار بريف حماة

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بوقوع انفجار في بلدة جبرين الواقعة إلى الشرق من مدينة حماة، اليوم الأربعاء، دون توافر معلومات واضحة في البداية عن طبيعته.

وفي وقت لاحق، صرّح مصدر في قيادة شرطة حماة، أن الانفجار نجم عن احتراق صهريج محمّل بالوقود، ما أسفر عن وقوع عدة وفيات وجرحى بين المدنيين، فيما توجهت فرق الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث لإخماد النيران ونقل المصابين، وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات لتحديد أسباب اندلاع الحريق الذي أدى إلى الانفجار، فيما لم تصدر بعد حصيلة نهائية لعدد الضحايا أو حجم الأضرار.