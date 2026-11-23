

تدرس الولايات المتحدة خططاً لتدريب جنود سوريين على إزالة الألغام والتعامل الآمن مع الذخائر غير المنفجرة، وفق مصادر مطلعة، في تحرك يمثل تحولاً في العلاقات بين البلدين، وانتقالها من التنسيق السياسي والأمني إلى التعاون الميداني المباشر.

وكشفت خمسة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تناقش خططاً لتدريب جنود سوريين على إزالة الألغام، فيما ستكون أول مهمة تدريبية أمريكية مع الجيش السوري في العهد الجديد.

وأشارت المصادر إلى أن اقتراح مهمة التدريب متعددة الجنسيات لا يزال يواجه عقبات قانونية في الولايات المتحدة، لكن في حال المضي قدماً في هذا المقترح، فقد تشهد سوريا عودة عدد قليل من القوات الأمريكية في أقرب وقت العام المقبل، بعد عام واحد فقط من سحب المهمة التي استمرت عشر سنوات لمحاربة تنظيم داعش.

وقالت أربعة من المصادر إن البرنامج الأولي سيركز على التدريب في مجال إزالة الألغام والتخلص الآمن من الذخائر، لكنه قد يكون، في حالة نجاحه، نموذجاً لتعاون أوسع نطاقاً.

وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من طبيعة المهمة المقترحة، إذ لا يقتصر التدريب على معالجة مخلفات الحرب والألغام، بل قد يشكل مدخلاً لبناء آليات تعاون ميداني وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية والعسكرية.

وتأتي المناقشات في إطار التقارب المتزايد بين واشنطن ودمشق، إذ رفعت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية الواسعة المفروضة على سوريا في ديسمبر 2025، وألغت تصنيفها دولة راعية للإرهاب في أغسطس 2026، كما خففت في أكتوبر الماضي القيود المتعلقة بصادرات الأسلحة والخدمات الدفاعية، بما يسمح بالنظر في التراخيص على أساس كل حالة على حدة.

وكانت القوات الأمريكية قد أنهت وجودها العسكري في سوريا خلال أبريل 2026، بعد انسحاب آخر قواتها التي شاركت في مهمة استمرت نحو عقد لمكافحة تنظيم داعش، كما انسحبت القوات الأمريكية من العراق في سبتمبر الماضي، رغم أن العملية العسكرية الأوسع لم تُنهَ بالكامل.