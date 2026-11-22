أعلنت سوريا الأحد إتلاف كميات كبيرة من المخدرات، شملت 400 مليون حبة كبتاغون وأكثر من 12 طنا من الحشيش، كانت ضبطتها قوات الأمن في عمليات متلاحقة.

وأعلنت إدارة مكافحة المخدرات الأحد في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أنه "بإشراف لجنة مشتركة من وزارات الداخلية والعدل والصحة، أُتلفت على دفعات كميات ضخمة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، التي ضبطتها الإدارة خلال عمليات أمنية متفرقة".

وأضافت أن الكميات التي أتلفت شملت "400 مليون حبة كبتاغون، و12,2 طنا من مادة الحشيش، إضافة إلى 2,3 طن من نبتة الحشيش، و6 كيلوغرامات من الهيروين، فضلا عن 5,4 ملايين حبة مخدرة".

وأتلفت كذلك وفق البيان "وسائل وأدوات مرتبطة بأساليب تهريبها وإخفائها ونقلها وصناعتها من المواد الكيميائية".

ومنذ إطاحة الأسد في ديسمبر 2024، تعهدت الحكومة الجديدة بتكثيف مكافحة المخدرات وأعلنت مرارا عن ضبط عمليات تهريب للحشيش والكبتاغون عبر حدودها مع لبنان أو الأردن.

وكان مدير إدارة مكافحة المخدرات خالد عيد أعلن في يونيو وفق سانا أن السلطات "نفذت 1550 عملية ضبط وإحباط" لتهريب مخدرات منذ سقوط الأسد.

وأوضح حينها أن السلطات فككت 90 شبكة تهريب دولية وأغلقت 17 معمل تصنيع كبتاغون وضبطت خلال العمليات 697 مليون حبة كبتاغون و15 طنا من الحشيش.