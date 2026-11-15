وزيرا داخلية سوريا ولبنان يبحثان في دمشق التنسيق الأمني

أكد وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن لقاءه في دمشق اليوم الأحد مع وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، والوفد المرافق له كان مميزاً، وجرى فيه بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء( سانا) عن الوزير خطاب قوله ، عبر منصة "إكس":"أكدنا خلال اللقاء عمق العلاقات السورية اللبنانية، وحرصنا المشترك على تطويرها في جميع المجالات بما يخدم أمن واستقرار البلدين والشعبين".

ووفق الوكالة ، استعرض الوزير خطاب مع نظيره اللبناني، لدى استقباله بدمشق مسار العلاقات الثنائية، كما جرى مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، ويدعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان وفد مشترك من وزارتي الداخلية والخارجية السورية عقد اجتماعاً في بيروت في أغسطس الماضي مع وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، وعدد من كبار الضباط اللبنانيين لمناقشة أبرز الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.