سوريا تلغي شرطاً لدخول الأمريكيين والبريطانيين

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين إلغاء شرط الموافقة المسبقة لدخول الأمريكيين والبريطانيين إلى سوريا.

وقال معاون وزير الخارجية والمغتربين للشؤون القنصلية محمد يعقوب العمر، ‏إن الإجراءات المتعلقة بدخول مواطني الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى الأراضي السورية عادت إلى ما كانت عليه سابقاً، وذلك بعد إلغاء شرط الحصول على موافقة مسبقة، والذي تم اتخاذه بصورة مؤقتة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية.

وبين العمر أن ‏إجراءات دخول مواطني بقية الدول لم يطرأ عليها أي تغيير، ولا تزال سارية وفق التعليمات المعتمدة سابقاً.