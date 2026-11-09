الأردن: أمن سوريا أمننا ونرفض الانتهاكات الإسرائيلية لأراضيها

انطلقت في العاصمة السورية دمشق، اليوم الاثنين، أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، برئاسة وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، بمشاركة عسكرية وأمنية رفيعة من الجانبين.

ووصل الصفدي إلى دمشق في وقت سابق اليوم، حيث كان الشيباني في استقباله بمطار دمشق، بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا». وعقد الوزيران اجتماعاً حضره، وفق بيان للخارجية السورية، وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة، ورئيسا هيئتي الأركان ومديرا جهازي الاستخبارات في البلدين، إلى جانب عدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين.

وتهدف أعمال الدورة الثالثة إلى متابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثانية التي عُقدت في عمّان خلال أبريل الماضي، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بحسب قناة «الإخبارية» السورية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماعات، أكد الصفدي رفض بلاده الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، مشدداً على أن «أمن سوريا أمننا واستقرارها استقرار لنا»، وأن سوريا «ركيزة لاستقرار المنطقة، ولهذا نقف معها». وأوضح أن زيارته تهدف إلى تأكيد وقوف الأردن إلى جانب سوريا في كل ما من شأنه إعادة البناء.

من جانبه، قال الشيباني إن ما أُنجز اليوم يؤكد أن الشراكة الاستراتيجية بين سوريا والأردن «أقوى من أي عارض»، معتبراً أن أمن الأردن امتداد لأمن سوريا، وأن العلاقة بين البلدين تعكس نهج دمشق القائم على العلاقات الطيبة مع دول الجوار.

وأشار الشيباني إلى أن معبر «جابر/نصيب» الحدودي بين البلدين بات يعمل على مدار الساعة بعد تأهيله، مؤكداً استمرار الجهود في ضبط الحدود المشتركة لوقف شبكات التهريب. كما أوضح أن المباحثات تناولت سبل تعزيز الأمن الغذائي للأردن، مجدداً تأكيد الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الحراك الدبلوماسي المتواصل بين دمشق وعمّان، لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية.