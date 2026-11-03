سوريا.. توقيف شخصَين مرتبطين بـ"حزب الله" خططا لهجوم على مصفاة حمص

أعلنت السلطات السورية، الثلاثاء، توقيف شخصَين مرتبطين بـ"حزب الله" اللبناني بتهمة الضلوع في "مخطط إرهابي" كان يستهدف مصفاة حمص في وسط البلاد، مشيرة إلى أنّها تمكّنت من إحباط العملية.

وسبق للسلطات السورية أن أعلنت مراراً توقيف مجموعات قالت إنها مرتبطة بالحزب، وضبط شحنات أسلحة متوجهة إليه، في حين ينفي الحزب أي وجود له داخل الأراضي السورية وأي نشاط له هناك.

وقالت قوى الأمن الداخلي في سوريا في بيان الثلاثاء، إن جهاز الاستخبارات العامة أحبط "مخططاً إرهابياً كان يستهدف مصفاة حمص تقف وراءه خلية تتبع لميليشيا حزب الله".

وأفادت بـ"إلقاء القبض على أفراد الخلية المتورطة، وضبط عبوات ناسفة بحوزتهم كانت معدة لاستهداف المصفاة".

وأوضحت في وقت لاحق، أن الخلية مؤلفة من شخصين ونشرت الأحرف الأولى من اسميهما.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" نقلت ليل الأحد عن مصدر في الاستخبارات العامة "إحباط مخطط إرهابي لاستهداف مصفاة حمص".

وهذه المصفاة هي واحدة من اثنتين تملكهما سوريا. وتقع المصفاة الثانية في بانياس الساحلية.

وسبق أن تعرّضت بنى تحتية للطاقة لعمليات تخريب في سوريا خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب السلطات.

وفي السابع من أكتوبر، أعلنت الشركة السورية للبترول عن تعرض خط نفط في شمال شرق البلاد إلى "اعتداء تخريبي".

وأدى انفجار في خط للغاز قرب دمشق في مطلع أكتوبر، إلى خروج ثلاث محطات لتوليد الكهرباء عن الخدمة.

وفي 29 سبتمبر، أسفر انفجار ناجم عن "عمل تخريبي" طال خطاً للغاز في شرق سوريا، الى انقطاع ضخ الغاز باتجاه محطات توليد للكهرباء.

لكن السلطات لم تحدّد الجهة المسؤولة عن هذه العمليات.