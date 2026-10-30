سوريا: إخماد حريق محدود في صالة قيد الإنشاء بمطار دمشق الدولي

‏ أخمدت فرق الإطفاء السورية في مطار دمشق الدولي، اليوم الجمعة، حريقاً محدوداً اندلع ‏على سطح الصالة الثانية قيد الإنشاء، دون تسجيل إصابات بشرية أو تأثر حركة ‏الملاحة الجوية والعمليات التشغيلية في المطار.‏

‏ ‏وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، أن الحريق اندلع عصر اليوم ‏واستجابت فرق الإطفاء والإسعاف التابعة للمطار بشكل فوري، وتمكنت من ‏إخماده في وقت قياسي، والحيلولة دون امتداده إلى أجزاء أخرى من الموقع.‏

وأضافت الهيئة أن رئيسها عمر الحصري، يرافقه عدد من مديري الإدارات ‏المعنية، تفقد موقع الحريق واطّلع على الأضرار والإجراءات المتخذة، ووجّه إلى فتح تحقيق لتحديد أسباب اندلاع الحريق وملابساته، واتخاذ الإجراءات اللازمة ‏في ضوء نتائجه.‏

‏ ‏وذكرت الهيئة أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الحريق ناجم عن خلل فني ‏عرضي وقع خلال تنفيذ أعمال عزل سطح المبنى الجديد، بينما اقتصرت ‏الأضرار على الجوانب المادية، ولم يطرأ أي تأثير على حركة الملاحة الجوية ‏أو العمليات التشغيلية في المطار، التي استمرت بصورة طبيعية ومنتظمة.‏

‏ ‏وأكدت الهيئة استمرار الإجراءات الفنية والتحقيقات اللازمة لتحديد ملابسات ‏الحادث وتقييم الأضرار، مشددة على أن سلامة المطار واستمرارية عملياته ‏التشغيلية تأتي في مقدمة أولوياتها، وأن الجهات المعنية تتابع استكمال ‏الإجراءات اللازمة وتقييم الأضرار، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات عند ‏توافرها.‏

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تواصل تنفيذ مشاريع تطوير مطار دمشق الدولي، بهدف رفع جاهزيته التشغيلية وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.