سوريا : وفاة طفل وإصابة 3 آخرين بانفجار قنبلة عنقودية في ريف حماة

توفي طفل وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الجمعة، بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات النظام السابق في مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي، وفق مصدر طبي سوري .

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) عن مدير مستشفى الوسام في مدينة كفرزيتا عبد الحميد القدور قوله إن الطفل المتوفى يبلغ من العمر ست سنوات، فيما تتراوح أعمار الأطفال الثلاثة الآخرين بين أربع وخمس سنوات.

وأشار القدور إلى تحويل أحد الأطفال إلى مستشفى حماة نظراً لخطورة حالته، في حين وُصفت حالة الطفلين الآخرين بالمستقرة.

وأفادت الوكالة بأن الأطفال كانوا يلعبون في حديقة المنزل الذي وقع فيه الانفجار، مشيرة إلى طفلا " أربع سنوا" توفي يوم الاثنين الماضي جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد في مدينة حلفايا بريف حماة الشمالي.